Командувач ОСУВ «Таврія»: ситуація «на Авдіївському напрямку стабілізується»

Ситуація в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) «Таврія» залишається «складною, проте контрольованою», а на Авдіївському напрямку «стабілізується». Про це вдень 3 березня написав у телеграмі командувач угруповання Олександр Тарнавський.

«В операційній зоні ОСУВ «Таврія» ворог за минулу добу завдав 14 авіаударів (їх кількість послідовно скорочується), вчинив 43 бойові зіткнення, 950 обстрілів та 90 ударів дронами-камікадзе. Серед іншого, росіяни здійснили одразу девʼять скидів з БпЛА боєприпасів із хімічною речовиною, що, нагадаю, є порушенням Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї», – написав воєначальник.

Раніше 3 березня речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону також сказав, що на Авдіївському напрямку ситуація стабілізується, але сили РФ мають «локальні успіхи».

У лютому українські військові після понад чотирьох місяців виснажливих боїв залишили місто Авдіївка поблизу Донецька, яке ЗСУ утримували з початку збройного протистояння в 2014 році. Після втрати Авдіївки Сили оборони України також втратили контроль над кількома селами, розташованими на північ і північний захід від Авдіївки.

Розвідка Великої Британії заявила 29 лютого, що територія на захід від Авдіївки залишається у центрі зусиль російського наступу.