Російські військові за добу 9 разів скидали хімзброю на позиції ЗСУ – Сили оборони

Російські військові за минулу добу 9 разів скидали хімічну зброю на позиції українських захисників, повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.

«За минулу добу ворог здійснив загалом 43 бойові зіткнення, що теж є певним зниженням. Також росіяни вчинили 950 обстрілів, зокрема, у цьому числі зараховано дев’ять одразу скидів із безпілотників хімічних речовин в гранатах сльозогінно-задушливої дії. Це є порушенням конвенції про застосування хімічної зброї», – сказав він.

За його словами, «засіб, який скинули росіяни, схожий на той, що застосовується поліцією для розгону мітингів». Речник додав, що «окупанти вже не вперше використовують цю речовину на фронті».

«Маємо одразу дев’ять скидів за добу. Майже всі вони у Запорізькій області на Запорізькому напрямку», – додав Лиховій.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Станом на 21 лютого в ООН підтвердили, що внаслідок майже дворічного повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули 10 582 людей, ще 19 875 поранені. В організації припускають, що реальна кількість втрат серед цивільних осіб є набагато вищою.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.