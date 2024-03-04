Росія штурмує Іванівське: ЗСУ можуть втратити «ворота» у Часів Яр?

У ніч проти 4 березня проєкт DeepState у своєму звіті повідомив, що армія Росії продовжує наступ в Іванівському та Богданівці – це невеликі села на захід від захопленого Бахмута.
На захід від них уже розташований Часів Яр, який військові аналітики називають ціллю наступу армії агресора на цій ділянці. Аналітики DeepState зазначили, що якщо у Богданівці ситуація відносно стабільна, то в Іванівському «вкрай погана і може закінчитися втратою села». На карті проєкту значна частина села вже позначена як окупована. За оцінками DeepState, Росія готує резерви для спроби підійти впритул до Часового Яру.
Читайте також: Найкоротша історія російсько-української війни
Вранці 4 березня Генштаб повідомив про п'ять атак армії Росії за добу на захід від Бахмута. Напередодні про підготовку агресора атакувати Часів Яр повідомляв і речник ОСУ «Хортиця» Ілля Євлаш – проте він зазначив, що військам РФ доведеться подолати кілька ліній оборони ЗСУ тут – включно з мінними полями та ровами. Крім цього, місто розташоване на височині, що додатково ускладнить його штурми.
Головні питання випуску:
- Наскільки критичною стане оборона Часового Яру у разі втрати ЗСУ Іванівського?
- Якими можуть бути штурми самого Часового Яру, враховуючи його розташування на височині?
- І яку ціну Росія може заплатити за його можливе захоплення?
Схід
- Російські війська акумулюють свої сили на сході України і станом на зараз (1 березня – ред.) відбувається один із «потужних ривків» армії РФ на Часів Яр у Донецькій області, заявив в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) Ілля Євлаш, начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця». За його словами, Росія розглядає місто як ключове для продовження наступу на Костянтинівку і Краматорсько-Слов’янську агломерацію.
- У ніч проти 10 лютого DeepState повідомив про те, що ситуація в районі Часового Яру на захід від Бахмута стає все більш напруженою. За тодішніми даними аналітиків, агресор підійшов впритул до висоти, на якій розташований Часов Яр. Штурмувати місто російським військам, за оцінками DeepState, буде проблематично через хребет, на якому він знаходиться. Ускладнити завдання Росії могли б і якісні фортифікації – але «історія з підготовкою до оборони знову бажає кращого».
- Територія на захід від Авдіївки залишається у центрі зусиль російського наступу на сході України, заявила 29 лютого розвідка Великої Британії. За її даними, армія РФ відтоді просунулась на 6 км від центру міста і «майже напевно» отримала контроль над Ласточкиним, Степовим і Сєверним. «Ці тактичні здобутки слугують переважно для консолідації російських позицій довкола Авдіївки», – йдеться в повідомленні, яке цитує Міністерство оборони Британії.
- Сили оборони України відійшли від селища Ласточкине, щоб «організувати оборону по лінії населених пунктів Орлівка – Тоненьке – Бердичі і не допустити подальшого просування супротивника далі в західному напрямку». Про це це повідомив спікер ОСУВ «Таврія» Дмитро Лиховій вдень 26 лютого в ефірі телемарафону.
- Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 17 лютого заявив про виведення українських підрозділів з Авдіївки. Через два дні, 19 лютого, командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» генерал Олександр Тарнавський повідомив, що на Авдіївському напрямку українські військові закріпилися на «нових рубежах оборони».
- Раніше про критичну ситуацію в місті та загрозу переходу міста під контроль РФ повідомили в Білому домі. За оцінками американського Інституту вивчення війни (ISW), потенційне захоплення Авдіївки Росією не матиме оперативного значення і, швидше за все, дасть Кремлю лише «негайну інформаційну й політичну перемогу».
- 18 грудня минулого року командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив, що Збройні сили України зіткнулися з нестачею артилерійських снарядів і «згорнули деякі військові операції через брак іноземної допомоги».
- Аналітики ISW у звіті 8 грудня висловлювали припущення, що російська армія отримала завдання захопити Авдіївку та Куп’янськ до президентських виборів у РФ, які відбудуться у березні 2024 року.