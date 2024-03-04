Росія штурмує Іванівське: ЗСУ можуть втратити «ворота» у Часів Яр?

У ніч проти 4 березня проєкт DeepState у своєму звіті повідомив, що армія Росії продовжує наступ в Іванівському та Богданівці – це невеликі села на захід від захопленого Бахмута.

На захід від них уже розташований Часів Яр, який військові аналітики називають ціллю наступу армії агресора на цій ділянці. Аналітики DeepState зазначили, що якщо у Богданівці ситуація відносно стабільна, то в Іванівському «вкрай погана і може закінчитися втратою села». На карті проєкту значна частина села вже позначена як окупована. За оцінками DeepState, Росія готує резерви для спроби підійти впритул до Часового Яру.

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Вранці 4 березня Генштаб повідомив про п'ять атак армії Росії за добу на захід від Бахмута. Напередодні про підготовку агресора атакувати Часів Яр повідомляв і речник ОСУ «Хортиця» Ілля Євлаш – проте він зазначив, що військам РФ доведеться подолати кілька ліній оборони ЗСУ тут – включно з мінними полями та ровами. Крім цього, місто розташоване на височині, що додатково ускладнить його штурми.

​Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода

Головні питання випуску:

Наскільки критичною стане оборона Часового Яру у разі втрати ЗСУ Іванівського?

Якими можуть бути штурми самого Часового Яру, враховуючи його розташування на височині?

І яку ціну Росія може заплатити за його можливе захоплення?

Схід