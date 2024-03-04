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Генштаб: на фронті за добу було 78 бойових зіткнень

Українські бійці 41-ї бригади стоять на передовій, під Куп’янськом Харківської області, 23 січня 2024 року
Українські бійці 41-ї бригади стоять на передовій, під Куп’янськом Харківської області, 23 січня 2024 року

Протягом минулої доби на фронті відбулося 78 бойових зіткнень, українські військові відбили атаки російських сил на шістьох напрямках, повідомив у ранковому зведенні 4 березня Генеральний штаб Збройних сил України.

Зокрема, за даними командування, на Авдіївському напрямку українські військові відбили 20 атак російських сил у районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області, а на Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати загарбників у районах Красногорівки, Георгіївки і Новомихайлівки Донецької області, «де ворог більше ніж 30 разів намагався прорвати оборону наших військ».

«Загалом ворог завдав 7 ракетних і 50 авіаційних ударів, здійснив 112 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені й загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури», – йдеться в повідомленні.

3 березня командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський заявив, що ситуація в зоні відповідальності цього ОСУВ залишається «складною, проте контрольованою», а на Авдіївському напрямку «стабілізується». А речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону заявив: попри те, що на Авдіївському напрямку ситуація стабілізується, сили РФ мають «локальні успіхи».

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