Генштаб: на фронті за добу було 78 бойових зіткнень

Протягом минулої доби на фронті відбулося 78 бойових зіткнень, українські військові відбили атаки російських сил на шістьох напрямках, повідомив у ранковому зведенні 4 березня Генеральний штаб Збройних сил України.

Зокрема, за даними командування, на Авдіївському напрямку українські військові відбили 20 атак російських сил у районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області, а на Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати загарбників у районах Красногорівки, Георгіївки і Новомихайлівки Донецької області, «де ворог більше ніж 30 разів намагався прорвати оборону наших військ».

«Загалом ворог завдав 7 ракетних і 50 авіаційних ударів, здійснив 112 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені й загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури», – йдеться в повідомленні.

3 березня командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський заявив, що ситуація в зоні відповідальності цього ОСУВ залишається «складною, проте контрольованою», а на Авдіївському напрямку «стабілізується». А речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону заявив: попри те, що на Авдіївському напрямку ситуація стабілізується, сили РФ мають «локальні успіхи».