Влада: армія РФ атакувала Нікопольщину дронами і артилерією, є руйнування

Впродовж дня 4 березня сили РФ завдали 4 удари дронами-камікадзе та стільки ж разів били з артилерії по Нікопольщині Дніпропетровської області, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак у телеграмі.

«Протягом дня від атак ворога потерпала Нікопольщина – райцентр та Марганецька громада. На щастя, через це не постраждали люди. Але є руйнування», – написав він у телеграмі.

За словами чиновника, внаслідок обстрілів було пошкоджене приватне підприємство, 9 осель, господарська споруда, ще одна – зруйнована.

«Потрощені мікроавтобус і гараж. Зачепило кілька ліній електропередач й газогін. Виникла пожежа, її оперативно загасили», – підсумував Лисак.

Російські військові регулярно обстрілюють Дніпропетровщину, зокрема Нікополь. Як правило, місто атакують з артилерії та дронами-камікадзе.

Станом на 21 лютого в ООН підтвердили, що внаслідок майже дворічного повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули 10 582 людей, ще 19 875 поранені. В організації припускають, що реальна кількість втрат серед цивільних осіб є набагато вищою.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.