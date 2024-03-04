Сили РФ обстріляли Сумщину: пошкоджені дитсадок, квартири і навчальний заклад – прокуратура

У місті Середина-Буда Шосткинського району Сумської області внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено навчальний заклад, дитсадок та понад 20 квартир, повідомила обласна прокуратура у фейсбуці.

«4 березня 2024 року близько 12:00, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти з території Російської Федерації з артилерії обстріляли цивільну інфраструктуру м. Середина-Буда Шосткинського району», – йдеться у повідомленні.

За даним відомства, внаслідок обстрілу пошкоджено навчальний заклад, дитячий садочок та понад 20 квартир у житлових будинках.

«Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)», – підсумували в прокуратурі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони, зокрема, фактично щодня обстрілюють прикордонні громади Сумщини. У Державній прикордонній службі також наголошували, що Росія «найбільш активно» використовує своїх диверсантів на Сумщині.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.