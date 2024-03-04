ЗСУ: «російські військові перекидають резерви, щоб взяти Новомихайлівку»

Станом на зараз один із «гарячих» напрямків на фронті – Новопавлівський, який раніше називався Мар’їнським, розповів начальник відділу зв’язків з громадськістю ОСУВ «Таврія» Дмитро Лиховій в ефірі Радіо Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода).

За його словами, «в районі села Новомихайлівка ворог зосереджує дуже значні резерви, перекидає підкріплення з глибинки з російської, саме щоб взяти село Новомихайлівка».

«Там щодня більше штурмів, ніж на Авдіївському напрямку. От, наприклад, вчора 20 на Авдіївському напрямку, а на Новомихайлівці було і на її околицях – 30 штурмів. Але оборона тримається, ворог докладає величезних зусиль, однак не має успіху від слова зовсім», – підсумував Лиховій.

У лютому українські військові після понад чотирьох місяців виснажливих боїв залишили місто Авдіївка поблизу Донецька, яке ЗСУ утримували з початку збройного протистояння в 2014 році. Після втрати Авдіївки Сили оборони України також втратили контроль над кількома селами, розташованими на північ і північний захід від Авдіївки.

Розвідка Великої Британії заявила 29 лютого, що територія на захід від Авдіївки залишається у центрі зусиль російського наступу.

Проєкт DeepState у ніч проти 22 лютого повідомив, що армія РФ окупувала Побєду – село на південний захід від Мар'їнки Донецької області. Про це заявили і у російському Міноборони. Військово-політичне керівництво України ці повідомлення не коментувало.