Зеленський змінив командувача Сил підтримки ЗСУ

Президент Володимир Зеленський звільнив із посади командувача Сил підтримки Збройних сил України Дмитра Герегу та призначив на його місце Олександра Яковця.

«Звільнити Герегу Дмитра Михайловича з посади командувача Сил підтримки Збройних сил України», – йдеться в указі №140/2024.

Указом №141/2024 глава держави призначив командувачем Сил підтримки Збройних сил України Яковця.

Раніше 2 березня головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив про кадрові перестановки серед командирів у окремих бойових бригадах.

Наприкінці лютого, після перевірки оперативно-тактичного угруповання «Донецьк» у частинах, які тримають оборону на Авдіївському напрямку, Сирський заявив, що «в окремих командирів були виявлені певні прорахунки у володінні обстановкою та оцінці противника». За його словами, це вплинуло на стійкість оборони на окремих напрямках.

У лютому українські військові після понад чотирьох місяців виснажливих боїв залишили місто Авдіївку поблизу Донецька, яке ЗСУ утримували з початку збройного протистояння в 2014 році. Після втрати Авдіївки Сили оборони України також втратили контроль над кількома селами, розташованими на північ і північний захід від Авдіївки.