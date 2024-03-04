На Авдіївському напрямку армія РФ «частково контролює» села Бердичі і Тоненьке – Сили оборони

Просування російських військових на Авдіївському напрямку зупинено поблизу сіл Бердичі та Тоненьке, повідомив начальник відділу зв’язків з громадськістю ОСУВ «Таврія» Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.

«Від початку доби до 18 години на Авдіївському напрямку відбито 21 атаку ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Новоселівка і Невельське. На цьому найгарячішому напрямку обстановку вдається стабілізувати, просування ворога припинено. Там він частково контролює села Бердичі, Тоненьке. Але Сили оборони виконують свою роботу. Завдають ворогу значних втрат, і просування ворога зупинене на цьому рубежі», – сказав він.

У лютому українські військові після понад чотирьох місяців виснажливих боїв залишили місто Авдіївка поблизу Донецька, яке ЗСУ утримували з початку збройного протистояння в 2014 році. Після втрати Авдіївки Сили оборони України також втратили контроль над кількома селами, розташованими на північ і північний захід від Авдіївки.

Розвідка Великої Британії заявила 29 лютог, що територія на захід від Авдіївки залишається у центрі зусиль російського наступу.