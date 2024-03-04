Тиждень на Донбасі: втрати РФ в Оленівці, гроші для ВПО, втеча молоді з окупації

Коротко про головні події тижня, що важливі для українського Сходу.

Фронт

Найгарячішим за кількістю атак російських військ був Новопавлівський напрямок (вектор атак окупантів від Мар'їнки на захід, у бік Покровська). Тут армія РФ штурмувала позиції українських військ 214 разів, свідчить аналіз зведень Генерального штабу ЗСУ. Серед головних завдань агресора на цьому напрямку – вийти до траси на Вугледар.

На другому місці за кількістю штурмів – 152 – ділянка української оборони на захід від Авдіївки.

На Лиманському напрямку агресор упродовж тижня здійснив 68 штурмів.

На Бахмутському напрямку, зокрема, намагаючися просунутися до Часового Яру, російські війська атакували 59 разів. На цій ділянці фронту зараз виникла загроза втрати села Іванівське і наступу на Часів Яр.

Найбільшу кількість авіаударів армія РФ завдала у районі Вугледара: 7 разів били по Старомайорському, 7 – по сусідньому Урожайному і ще 5 авіаударів прийняло на себе село Водяне (майже 6 км на північний схід від Вугледара).

Також з літаків били, зокрема, по Часовому Яру та Богданівці, – 5 разів; і по 2 рази по Торецьку та Нью-Йорку біля тимчасово окупованої Горлівки.

Війська РФ сунуть на захід від Авдіївки

Упродовж тижня агресору вдалося протиснути оборону ЗСУ та просунутися на захід від окупованої Авдіївки:

26 лютого у ЗСУ підтвердили втрату села Ласточкине на захід від Авдіївки;

26 лютого РФ окупувала села Степове та Севєрне, повідомили аналітики проєкту DeepState;

29 лютого окупанти просунулися в районах Орлівки, Бердичів, Тоненького та Невельського, де розташована лінія оборони ЗСУ, зазначили у DeepState.

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Серед причин такого розвитку Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський назвав, зокрема, прорахунки командирів на цьому напрямку.

А військові експерти говорять ще й про проблеми із фортифікаціями та боєприпасами.

Удар ЗСУ по скупченню російських військових

29 лютого у ЗСУ повідомили ураження скупчення військ РФ біля Оленівки на Донеччині.

«За попередніми даними, втрати ворога внаслідок удару: 19 мертвих російських окупантів, зокрема, заступник командира російського військового підрозділу, та 12 поранених загарбників, зокрема, командир цього підрозділу», – уточнили в Генштабі ЗСУ.

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Обстріли Росією цивільних

Упродовж минулого тижня через обстріли російських військ загинули троє цивільних осіб (у Гірнику, Сіверську та Переїзному); 40 цивільних осіб були поранені, свідчить аналіз статистики, яку подає Вадим Філашкін, керівник Донецької обласної ВЦА.

Зокрема, 3 березня російські війська вдарили по центру містечка Курахове керованою авіабомбою: 16 цивільних жителів були поранені, пошкоджені, щонайменше, 15 багатоповерхівок.

Раніше, 25 лютого, війська РФ скинули керовану авіабомбу на залізничний вокзал у Костянтинівці, та містечко Миколаївка біля Слов'янська (обстріл стався 29 лютого).

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Ліки для прифронту

Ліки для жителів прифронтових населених пунктів, де відсутні аптеки, возитиме Укрпошта, розповіли 2 березня в Донецькій обласній ВЦА.

«Укрпошта отримала ліцензію на роздрібну та електронно-роздрібну торгівлю лікарськими засобами. Це дасть змогу доставляти медикаменти до найвіддаленіших та прифронтових населених пунктів області», – зазначив керівник Донеччини Вадим Філашкін.

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єВідновлення у Краматорську

Більше 120 мільйонів гривень отримають власники пошкодженого та зруйнованого житла у Краматорську, підрахували у міській раді. Цивільні жителі отримають виплати за програмою єВідновлення.

В середньому відшкодування за одну зруйновану квартиру складе 1 327 634 гривні.

Допомога цивільним жителям

500 тонн гуманітарної допомоги упродовж тижня отримали цивільні жителі Донеччини, повідомили в обласній адміністрації.

Це продукти харчування, хлібобулочні вироби, засоби гігієни, ємності для води, будівельні матеріали, медичні препарати, непродовольчі товари, в тому числі вугілля. Також на цьому тижні благодійні організації передали понад 6500 пляшок з питною водою об'ємом по 6 літрів.

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Втеча з окупації

Проєкт Радіо Свобода «Донбас Реалії» поспілкувався з молодими людьми, які виїхали з окупованого Донецька вже після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Усі вони ще навчалися в школі, коли РФ окупувала їхні міста в 2014-му, і, незважаючи на повальну кремлівську пропаганду навколо, небажання батьків зробити своїм дітям український паспорт і, по суті, загрозу життю за «інакомислення» – вони вчили українську мову, знаходили «своїх» та об'єднувалися.

Що розповіла про себе дівчина на ім'я Поліна (імʼя зміненено в цілях безпеки) – у матеріалі «Як люди тікають із російської окупації?»

Зміни для ВПО

З 1 березня частина українських переселенців втратила право на виплати від держави.

В уряді це пояснили необхідністю оптимізувати бюджетні витрати та стимулювати людей шукати роботу.

Хто, скільки та на яких умовах отримуватиме виплати, а кому їх взагалі тепер скасують: Виплати ВПО: що змінюється з 1 березня.

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