1759 дітей стали сиротами «внаслідок бойових дій» – голова сервісної служби Луцик

Голова Національної соціальної сервісної служби Василь Луцик заявив, що з початку повномасштабної війни майже 1760 дітей стали сиротами «через бойові дії». Про це він сказав у інтерв’ю проєкту Радіо Свобода «Ти як?».

«За майже два роки (інтерв’ю проводиться в лютому – ред.) у нас 13 338 дітей залишилися без батьківської опіки. З них лише 1759 дітей – це ті, які стали сиротами внаслідок воєнних дій», – розповів Луцик.

Голова соціальної сервісної служби зазначив, що після повномасштабного нападу Росії на Україну 685 дітей отримали статус «позбавлені батьківського піклування» через те, що їхні батьки залишилися в окупації. Ще 12 дітей тимчасово позбавлені батьківської опіки, оскільки батьки перебувають у полоні.

«Ми присвоюємо цей статус, але сподіваємося, що коли батьки повернуться, ті діти знову повернуться у сім’ї», – пояснив Луцик.

Наразі над «значною частиною» дітей беруть опіку родичі, зазначив голова відомства.

Національна соціальна сервісна служба України – центральний орган виконавчої влади створений у серпні 2020 року, який реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення та захисту прав дітей.

За офіційними даними української влади, з 24 лютого 2022 року з України до Росії депортували близько 20 тисяч дітей. Це лише ті випадки, які вдалося зафіксувати офіційно. Українські правозахисники наполягають, що дітей, силоміць переміщених із України, «сотні тисяч».

Повернути в Україну, за даними влади, поки що вдалося близько пів тисячі дітей.