Радіопрограма «Донбас.Реалії» - у будні з 16:30 до 17:30. Без агресії і перебільшення. 60 хвилин найважливішої інформації про війну Росії проти України.
Випуски
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16:30, 29 лютого 2024
Донбас.Реалії
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16:30, 28 лютого 2024
Донбас.Реалії
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16:30, 27 лютого 2024
Донбас.Реалії
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16:30, 26 лютого 2024
Донбас.Реалії
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16:30, 23 лютого 2024
ЗСУ відкинули РФ у Побєді, Росія готує анексію Придністров'я?
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16:30, 22 лютого 2024
Росія захопила Побєду на захід від Донецька: це дорога на Вугледар | Радіо Донбас Реалії