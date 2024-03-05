Влада: війська РФ вночі обстрілювали Вовчанськ на Харківщині – виникли пожежі, є пошкодження

Російські війська вночі обстрілювали Вовчанськ на Харківщині, є пошкодження, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«00:25 у м. Вовчанськ під час серії обстрілів пошкоджено 8 приватних будинків, господарчі споруди, автомобіль. Без постраждалих», – написав він у телеграмі.

Загалом, за його даними, минулої доби російських артилерійських та мінометних ударів зазнали близько 17 населених пунктів Харківщини.



У ДСНС повідомили, що близько 23:00 надзвичайники виїхали на ліквідацію наслідків першого російського обстрілу у Вовчанську – снаряди поцілили по приватному будинку, який загорівся на площі 200 кв.м.

За даними служби, рятувальникам довелося працювати під постійними обстрілами.

Після півночі підрозділи ДСНС знову гасили пожежу, спричинену російськими обстрілами – горіла приватна оселя (площа 120 кв.м).

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

Станом на 21 лютого в ООН підтвердили, що внаслідок майже дворічного повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули 10 582 людей, ще 19 875 поранені. В організації припускають, що реальна кількість втрат серед цивільних осіб є набагато вищою.