Лисак: обстріли РФ спричинили пожежу в Нікополі, постраждала жінка

Російські війська обстріляли Нікополь із артилерії, заявив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак 6 березня.

За його словами, обстріл спричинив пожежу в магазині на площі 4 тисячі квадратних метрів.

«Окрім цього удару, агресор цілив по райцентру ще двічі за день. Не тільки з важкої артилерії, а й дроном-камікадзе. Постраждала літня жінка. Оговтуватиметься вдома», – заявив Лисак.

Також рятувальники загасили пожежу в житловому будинку. Ще шість приватних осель, три господарські споруди, автомобіль і лінія електропередач пошкоджені.

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Російські військові регулярно обстрілюють Дніпропетровщину, зокрема Нікополь. Як правило, місто атакують з артилерії та дронами-камікадзе.

Станом на 21 лютого в ООН підтвердили, що внаслідок майже дворічного повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули 10 582 людей, ще 19 875 поранені. В організації припускають, що реальна кількість втрат серед цивільних осіб є набагато вищою.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.