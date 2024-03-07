Через російський удар по Сумах травмований цивільний – обласна влада

Внаслідок російської атаки на Суми поранена одна людина, заявила обласна військова адміністрація.

«Попередньо, внаслідок атаки травмовано одну цивільну людину. Пошкоджено приміщення школи, центральної міської лікарні, обласного центру екстреної медичної допомоги, водоканалу», – заявляє обласна влада.

За заявою, на місці удару працюють відповідні служби, а також неурядова гуманітарна місія «Проліска».

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Раніше 7 березня обласна військова адміністрація повідомила, що російська армія завдала ракетного удару по Сумах.

На початку доби 6 березня внаслідок нічного удару Росії по Сумах постраждали семеро людей, зокрема 10-річна дитина.

Російські війська фактично щодня обстрілюють прикордонні райони Сумської області з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.