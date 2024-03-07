Синєгубов анонсував обов’язкову евакуацію дітей із 18 населених пунктів Харківщини

Рада оборони Харківської області ухвалила провести обов’язкову евакуацію дітей із батьками чи опікунами з іще двох громад – про це заявив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов 7 березня.

За його словами, рішення передбачає «обов’язкову евакуацію в примусовий спосіб дітей з їх батьками, або особами, які їх замінюють», з 18 населених пунктів Великобурлуцької та Вільхуватської територіальних громад».

«На сьогодні маємо інформацію щодо проживання 110 неповнолітніх у Великобурлуцькій громаді та щодо 51 дитини в Вільхуватській громаді», – повідомив голова області.

Крім того, додав він, Рада оборони ухвалила рішення про обов’язкову евакуацію жителів 57 населених пунктів.

У відеозверненні Синєгубов вказав на те, що російські війська посилюють обстріли населених пунктів, відтак евакуація потрібна для безпеки цивільних.

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При цьому він запевнив, що місцева влада готова забезпечити евакуйованих тимчасовим житлом як на Харківщині, так і в інших регіонах:

«Будемо посилювати комунікацію, щоб люди розуміли, що виїжджають у конкретні місця для проживання. Це не лише Харків і Харківська область, наші населені пункти. Це в тому числі інші області».

Наприкінці лютого Олег Синєгубов повідомив, що Рада оборони Харківської області розгляне можливість примусової евакуації сімей із дітьми з 18 сіл Великобурлуцької та Вільхуватської громад.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння атакують українські регіони, зокрема Харківщину. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.