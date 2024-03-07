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Синєгубов анонсував обов’язкову евакуацію дітей із 18 населених пунктів Харківщини

Синєгубов вказав на те, що російські війська посилюють обстріли населених пунктів Харківщини
Синєгубов вказав на те, що російські війська посилюють обстріли населених пунктів Харківщини

Рада оборони Харківської області ухвалила провести обов’язкову евакуацію дітей із батьками чи опікунами з іще двох громад – про це заявив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов 7 березня.

За його словами, рішення передбачає «обов’язкову евакуацію в примусовий спосіб дітей з їх батьками, або особами, які їх замінюють», з 18 населених пунктів Великобурлуцької та Вільхуватської територіальних громад».

«На сьогодні маємо інформацію щодо проживання 110 неповнолітніх у Великобурлуцькій громаді та щодо 51 дитини в Вільхуватській громаді», – повідомив голова області.

Крім того, додав він, Рада оборони ухвалила рішення про обов’язкову евакуацію жителів 57 населених пунктів.

У відеозверненні Синєгубов вказав на те, що російські війська посилюють обстріли населених пунктів, відтак евакуація потрібна для безпеки цивільних.

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При цьому він запевнив, що місцева влада готова забезпечити евакуйованих тимчасовим житлом як на Харківщині, так і в інших регіонах:

«Будемо посилювати комунікацію, щоб люди розуміли, що виїжджають у конкретні місця для проживання. Це не лише Харків і Харківська область, наші населені пункти. Це в тому числі інші області».

Наприкінці лютого Олег Синєгубов повідомив, що Рада оборони Харківської області розгляне можливість примусової евакуації сімей із дітьми з 18 сіл Великобурлуцької та Вільхуватської громад.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння атакують українські регіони, зокрема Харківщину. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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