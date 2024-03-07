Війська РФ вночі завдали удару по навчальному полігону на Харківщині – ДСНС

Російські війська вночі вдарили безпілотниками по навчальному полігону в Харківській області, повідомляє у телеграмі Державна служба з надзвичайних ситуацій.



«В результаті обстрілу частково зруйнована одноповерхова адміністративна будівля навчального полігону одного з навчальних закладів системи ДСНС. Також горіли конструктивні елементи перекриття та даху даної споруди. Площа пожежі склала близько 150 кв.м», – йдеться у повідомленні.

Жертв та постраждалих немає.

Як заявив 6 березня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк, навчання є непростим процесом, оскільки є навчальні центри (ЗСУ), до яких на початку повномасштабної війни на день прилітало по 20-30 ракет.



«Ми зараз змушені розосередити війська по всій країні й не можемо повністю використовувати потужності навчальних центрів», – сказав Павлюк в ефірі національного телемарафону.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння атакують українські регіони, зокрема Харківщину. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.