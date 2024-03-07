ОВА: через російський артилерійський обстріл Запорізького району постраждала людина

Через російський артилерійський обстріл Запорізького району постраждала людина, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«Ворог продовжує терор прифронтових територій. Росіяни обстріляли село Біленьке касетними боєприпасами. Поранений чоловік», – написав він у телеграмі.

Інформація щодо руйнувань уточнюється.

Cело Біленьке розташоване за приблизно 40 кілометрів від обласного центру Запоріжжя.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

Станом на 21 лютого в ООН підтвердили, що внаслідок майже дворічного повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули 10 582 людей, ще 19 875 поранені. В організації припускають, що реальна кількість втрат серед цивільних осіб є набагато вищою.