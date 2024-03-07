Через російський удар по Сумах постраждали 10 людей – голова ОВА

Російські війська посилили обстріли Сумщини протягом останньої доби, заявив голова обласної військової адміністрації Володимир Артюх 7 березня.

«За останню добу їх (обстрілів – ред.) побільшало, знову застосовували касетні боєприпаси по наших населених пунктах», – заявив він.

А від російського ракетного удару по Сумах удень 7 березня, повідомив Артюх, постраждало медичне містечко. Зокрема, центральна міська клінічна лікарня, центр екстреної допомоги і центр крові, а також будівля школи.

«До медичних закладів звернулися чотири людини всього. Попередньо, біля 10 було постраждалих. Надана медична допомога, працюють екстрені й аварійні служби по наданню допомоги й ліквідації наслідків», – додав він.

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Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що внаслідок ракетного удару по Сумах є загиблі, хоча не уточнив їхню кількість.

Раніше 7 березня обласна військова адміністрація повідомила, що російська армія завдала ракетного удару по Сумах. Спершу було відомо про одного постраждалого.

На початку доби 6 березня внаслідок нічного удару Росії по Сумах постраждали семеро людей, зокрема 10-річна дитина.

Російські війська фактично щодня обстрілюють прикордонні райони Сумської області з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.