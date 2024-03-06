«Тиждень більш-менш спокійно»: Гуменюк про застосування Росією КАБів на півдні

Російська тактична авіація не активна на півдні останнім часом, заявила голова Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії».

«Ми останнім часом не фіксуємо активності тактичної ворожої авіації, зокрема, з використанням керованих авіабомб. Вже тиждень більш-менш спокійно для правого і лівого берега в цьому сенсі», – повідомила вона.

Гуменюк додає, що російські літаки не наважуються виходити на пускові рубежі, з яких раніше запускали керовані авіабомби, а знайти нові не можуть.

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«Всюди на них чатує небезпека, вони це відчувають. І на даному етапі не використовують в нашій зоні відповідальності керованих авіабомб. Натомість переорієнтувалися на такі собі точкові ракетні удари за допомогою ракет типу Х-59, Х-31П, якими час від часу проміряють потужність нашої протиповітряної оборони в південних регіонах», – розповіла речниця.

2 березня Повітряні сили України заявили про збиття російського літака Су-34.

На початку березня Міністерство оборони України повідомило, що в лютому Повітряні сили ЗСУ збили 13 російських літаків, це «найкращий» результат українських військових із жовтня 2022 року.