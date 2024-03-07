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ОВА: війська РФ вранці завдали авіаудару по Вовчанську – загинула людина

Внаслідок авіаудару пошкоджені щонайменше 12 приватних житлових будинків. Фото ілюстративне
Внаслідок авіаудару пошкоджені щонайменше 12 приватних житлових будинків. Фото ілюстративне

Російські війська вранці завдали удару керованою авіабомбою по Вовчанську на Харківщині – загинула людина, ще одна поранена, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Пошкоджено щонайменше 12 приватних житлових будинків. Внаслідок прямого влучання в приватний будинок загинула цивільна 40-річна жінка. 67-річна жінка зазнала травм легкого ступеню, без госпіталізації», – написав він у телеграмі.

За його даними, пожежа, яка виникла після російського удару, локалізована.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

Станом на 21 лютого в ООН підтвердили, що внаслідок майже дворічного повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули 10 582 людей, ще 19 875 поранені. В організації припускають, що реальна кількість втрат серед цивільних осіб є набагато вищою.

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