ОВА: війська РФ вранці завдали авіаудару по Вовчанську – загинула людина

Російські війська вранці завдали удару керованою авіабомбою по Вовчанську на Харківщині – загинула людина, ще одна поранена, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Пошкоджено щонайменше 12 приватних житлових будинків. Внаслідок прямого влучання в приватний будинок загинула цивільна 40-річна жінка. 67-річна жінка зазнала травм легкого ступеню, без госпіталізації», – написав він у телеграмі.

За його даними, пожежа, яка виникла після російського удару, локалізована.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

Станом на 21 лютого в ООН підтвердили, що внаслідок майже дворічного повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули 10 582 людей, ще 19 875 поранені. В організації припускають, що реальна кількість втрат серед цивільних осіб є набагато вищою.