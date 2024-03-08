В ОГП повідомили про сімох постраждалих через обстріл Чугуєва і почали розслідування

Кількість постраждалих внаслідок російської ракетної атаки по Чугуєву на Харківщині в ніч на 8 березня зросла до семи, повідомив Офіс генпрокурора.

«За даними слідства, 8 березня близько 00:05 збройні сили РФ завдали ракетний удар по центру міста Чугуїв. Постраждали семеро людей, серед них – 16-річний хлопець і дівчинка 3 років 8 місяців. Пошкоджено девʼятиповерховий житловий будинок, автовокзал, готель, магазини, автомобілі», – йдеться в повідомленні.

В ОГП додали, що, за попередньою інформацією, загарбники вдарили по місту ракетою типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочате досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, йдеться в повідомленні.

Раніше голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомляв про п’ятьох постраждалих у Чугуєві.

Напередодні ввечері Синєгубов заявляв, що російські військові обстріляли два міста в Харківській області: Куп’янськ і Чугуїв. У Куп’янську, за даними голови ОВА, загинули двоє цивільних людей – чоловік і жінка. У Чугуєві спочатку було відомо про двох поранених.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння атакують українські регіони. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.