Число поранених через обстріл Чугуєва зросло до 5 – ОВА

У Чугуєві на Харківщині до п’яти зросло число постраждалих внаслідок російського обстрілу, здійсненого пізно ввечері 7 березня, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Внаслідок удару окупантів по Чугуєву постраждали п’ять осіб, серед них трирічна дитина. Госпіталізовані три людини. Двом, у тому числі й дитині, надали медичну допомогу на місці», – написав він у телеграмі вранці 8 березня.

Напередодні ввечері Синєгубов повідомляв, що російські військові обстріляли два міста в Харківській області: Куп’янськ і Чугуїв. У Куп’янську, за даними голови ОВА, загинули двоє цивільних людей – чоловік і жінка. У Чугуєві спочатку було відомо про двох поранених.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння атакують українські регіони. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.