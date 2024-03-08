Внаслідок удару по Чугуєву пошкоджений магістральний водогін – влада

Під час ракетного удару по Чугуєву Харківської області пошкоджень зазнав магістральний водогін, що забезпечує водою все місто, розповіла у фейсбуці голова міста Галина Мінаєва..

«Знущальне «вітання» зі святом отримали цієї ночі (у ніч проти 8 березня – ред.) чугуївські жінки та вся громада від ворога – прямо в центр Чугуєва був завданий руйнівний ракетний удар. Додаткова складна проблема – пряме влучання в магістральний водогін, який забезпечує водою все місто», – поінформувала Мінаєва.

За її словами, «нині міська влада разом із комунальними службами роблять усе необхідне, щоб мінімізувати наслідки ворожого удару».

Ввечері 7 березня голова ОВА Олег Синєгубов заявляв, що російські військові обстріляли два міста в Харківській області: Куп’янськ і Чугуїв. У Куп’янську, за даними голови ОВА, загинули двоє цивільних людей – чоловік і жінка. У Чугуєві спочатку було відомо про двох поранених, зголом їхня кількість зросла да 7.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння атакують українські регіони. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.