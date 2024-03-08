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Внаслідок удару по Чугуєву пошкоджений магістральний водогін – влада

Наслідки обстрілів силами РФ Чугуєву, фото ілюстративне
Наслідки обстрілів силами РФ Чугуєву, фото ілюстративне

Під час ракетного удару по Чугуєву Харківської області пошкоджень зазнав магістральний водогін, що забезпечує водою все місто, розповіла у фейсбуці голова міста Галина Мінаєва..

«Знущальне «вітання» зі святом отримали цієї ночі (у ніч проти 8 березня – ред.) чугуївські жінки та вся громада від ворога – прямо в центр Чугуєва був завданий руйнівний ракетний удар. Додаткова складна проблема – пряме влучання в магістральний водогін, який забезпечує водою все місто», – поінформувала Мінаєва.

За її словами, «нині міська влада разом із комунальними службами роблять усе необхідне, щоб мінімізувати наслідки ворожого удару».

Ввечері 7 березня голова ОВА Олег Синєгубов заявляв, що російські військові обстріляли два міста в Харківській області: Куп’янськ і Чугуїв. У Куп’янську, за даними голови ОВА, загинули двоє цивільних людей – чоловік і жінка. У Чугуєві спочатку було відомо про двох поранених, зголом їхня кількість зросла да 7.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння атакують українські регіони. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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