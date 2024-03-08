За добу на Херсонщині сили РФ поранили п’ятьох людей, є пошкодження – влада

На Херсонщині за минулу добу, 7 березня, сили РФ поранили п’ятьох людей, розповів у фейсбуці голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, «минулої доби ворог обстрілював Кізомис, Золоту Балку, Станіслав, Миколаївку, Антонівку, Дудчани, Михайлівку, Широку Балку, Томину Балку, Білозерку, Качкарівку, Садове, Понятівку, Придніпровське і Херсон».

Внаслідок обстрілів, за даними Прокудіна, пошкоджені три багатоповерхівки і 12 приватних будинків.

«По Новоолександрівській громаді Бериславського району ворог завдав ракетного удару», – зауважив голова ОВА.

Також відомо, що у Херсоні пошкоджені будівлі театру та музею, крім того, зафіксовані влучання у газогін, підприємство, магазин, гаражні приміщення та автомобілі.

«У населених пунктах Херсонщини були влучання в об’єкт критичної інфраструктури, адмінбудівлю та господарчі споруди», – зазначив він.

За даними голови ОВА, «під час нічної атаки дронів сили протиповітряної оборони знищили два безпілотники типу Shahed».

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.