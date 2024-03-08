На Одещині через масовану дронову атаку пошкоджений інфраструктурний об’єкт – Сили оборони півдня

В Одеській області внаслідок масованої російської атаки дронами в ніч на 8 березня був пошкоджений інфраструктурний об’єкт, будівлі якого тривалий час законсервовані, повідомили Сили оборони півдня України.

«Три години підрозділи протиповітряної оборони відбивали хвилі «Шахедів», що заходили з різних напрямків і складно маневрували, тероризуючи мирних людей. 30 баражуючих снарядів типу Shahed-131/136 збиті в нашій операційній зоні… На жаль, не вдалося уникнути влучань. В Одеській області пошкоджено інфраструктурний об’єкт, будівлі якого тривалий час законсервовані. На відкритій місцевості сталася пожежа, яку оперативно ліквідовано», – йдеться в повідомленні.

Військові додали, що інформація про постраждалих не надходила.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння атакують українські регіони. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомили, що в ніч на 8 березня російські війська вдарили по півдню і сходу України, застосувавши 37 безпілотників, а також одну зенітну керовану ракету С-300, дві керовані авіаційні ракети Х-59. 33 дрони збили сили ППО.