Генштаб: українські військові збили 33 запущених РФ дронів, на фронті було 86 зіткнень

Російські військові у ніч на 8 березня вкотре атакували Україну, застосувавши 37 безпілотників типу Shahed, з яких українські сили збили 33, повідомив у ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

У Повітряних силах ЗСУ уточнили, що в ніч на 8 березня загарбники атакували південь і схід України, застосувавши, крім «Шахедів», які запускали з Балаклави в окупованому Криму, одну зенітну керовану ракету С-300, дві керовані авіаційні ракети Х-59.

«До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи і Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби. В результаті бойової роботи збито 33 «шахеди» у межах Одеської й Харківської областей», – повідомили Повітряні сили.

За даними Генштабу ЗСУ, на фронті протягом минулої доби відбулося 86 бойових зіткнень, українські військові відбили атаки російських сил на сімох напрямках, зокрема 27 – на Новопавлівському, 23 – на Авдіївському.

«Загалом ворог завдав чотири ракетних і 74 авіаційних удари, здійснив 101 обстріл із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури», – йдеться в повідомленні.

Напередодні ввечері Повітряні сили ЗСУ повідомили, що запущені Росією «Шахеди» атакують південь України.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння атакують українські регіони. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.