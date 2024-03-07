«Шахеди» атакують південь України – Повітряні сили

Російські військові ударними безпілотниками іранського проходження атакують південні області України, повідомляють увечері 7 березня Повітряні сили ЗСУ. Повітряна тривога станом на 23:15 оголошена в Одеській, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях.

«Увага! «Шахеди» наближаються до Одеси, Затоки, Коблева!» – ідеться в повідомленні, оприлюдненому о 23:12.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння атакують українські регіони. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.