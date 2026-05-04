Британія має намір розпочати переговори щодо приєднання до кредиту ЄС для України – ЗМІ

Велика Британія має намір розпочати переговори про приєднання до позики Європейського Союзу для України у розмірі 78 мільярдів фунтів стерлінгів (106 мільярдів доларів США), повідомляє Reuters з посиланням на британський уряд. Про це також повідомляє Financial Times.

Очікується, що прем’єр-міністр Кір Стармер у понеділок заявить на саміті Європейського політичного співтовариства у столиці Вірменії Єревані – дискусійному форумі, створеному після вторгнення Росії у 2022 році – що Британія хоче співпрацювати з ЄС, щоб підтримати Україну в отриманні життєво важливого військового обладнання, повідомив його офіс.

Кредит, схвалений ЄС у квітні, має покрити дві третини потреб України протягом наступних двох років, причому основна частина цієї суми призначена для військових витрат.

Додаткове фінансування також може відкрити можливості для британського бізнесу задовольнити нагальні потреби України, зокрема в оборонному секторі, йдеться в заяві уряду.

Читайте також: Зеленський і керівництво ЄС закликали «треті країни» закрити прогалини України у фінансуванні

3 травня відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та прем’єра Великої Британії Кіра Стармера. За словами українського президента, під час зустрічі «особливу увагу» приділили оборонній підтримці України, зокрема внескам у програму PURL, а також протидії російському тіньовому флоту.

В офісі Стармера, серед іншого, зазначили, що співрозмовники погодилися з важливістю активізації співпраці в оборонній промисловості з європейськими партнерами для захисту України стільки, скільки потрібно.

Саміт Європейської політичної спільноти 4 травня відбудеться в Єревані. Запрошені 48 глав урядів і держав, серед яких президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент Радіо Свобода.

Вперше до формату долучається географічно неєвропейська держава, розповів Радіо Свобода посадовець Європейського Союзу, залучений до підготовки заходу. Очікують на прем’єра Канади Марка Карні.

Серед тем для обговорення на саміті – протидія іноземним інформаційним маніпуляціям, зокрема, під час виборів, і підвищення стійкості критичної інфраструктури до гібридних загроз. До цього блоку дискусій залучають, зокрема, Зеленського і прем’єра Британії Кіра Стармера, як випливає з документів у розпорядженні Радіо Свобода.