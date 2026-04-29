ЄС розглядає жорсткіші умови щодо кредиту Україні на 90 мільярдів євро – Bloomberg

Європейський Союз розглядає можливість встановлення більш жорстких умов щодо надання Україні позики у розмірі 90 млрд євро, причому частина виплат буде залежати від впровадження непопулярних податкових змін для бізнесу. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, обізнані з ситуацією.

За даними видання, план, який обговорює Європейська комісія, торкнеться 8,4 млрд євро так званої макрофінансової допомоги, яку планують надати цього року в рамках програми, що є надзвичайно важливою для підтримки Києва у боротьбі проти російської агресії.

Ця ініціатива збігається з зусиллями України переконати іншого свого важливого донора – Міжнародний валютний фонд – принаймні відкласти введення такої ж вимоги для розблокування додаткової допомоги в рамках окремої програми кредитування на суму понад 8 млрд доларів, зазначили джерела.

Обговорення зосередилося на змінах до пільгового податкового режиму, який зараз застосовується до деяких українських компаній.

За словами джерел, пропозиція вимагатиме від влади в Києві запровадити 20% податок на додану вартість для тих компаній, які зараз працюють за пільговою системою, чий річний дохід перевищує 4 мільйони гривень.

Допомога ЄС, на яку потенційно вплинуть нові умови, становить лише частину всього дворічного пакету, який складається приблизно з 60 мільярдів євро оборонної підтримки, а решта розподілена між макрофінансовою допомогою та так званим пакетом допомоги Україні, який передбачає кошти на загальні бюджетні витрати.

Речник Європейської комісії заявив, що комісія «невпинно працює» над завершенням меморандуму про взаєморозуміння, який стане основою для умов фінансування для України, але відмовився надати подробиці. За словами речника, виконавчий орган ЄС завжди координує свій «порядок денний реформ з МВФ, у цьому випадку також». Метою було завершити переговори «якомога швидше з амбітною програмою реформ для зміцнення економіки України» та пришвидшити її інтеграцію з ЄС, сказав речник.

Хоча нові умови не вплинуть на ключову оборонну допомогу, вони все ще, ймовірно, зіткнуться з труднощами. Це, ймовірно, викличе напруженість в українському суспільстві, оскільки запропоновані заходи вкрай непопулярні.

Міністерство фінансів у березні опублікувало так званий «великий податковий законопроєкт», який, серед іншого, передбачає оподаткування доходів, отриманих від цифрових платформ, так званий «податок на OLX» та скасування пільги на безмитне ввезення посилок вартістю до 150 євро. Перший варіант законопроєкту 10 березня Верховна Рада відхилила у першому читанні.

Він стосувався оподаткування цифрових платформ, так званого «податку на OLX». Депутати дали лише 168 голосів «за». Після публікації оновленого законопроєкту Мінфіном

Але 8 квітня Верховна Рада схвалила в першому читанні доопрацьований законопроєкт №15111-д про автоматичний обмін інформацією щодо доходів на цифрових платформах та оподаткування таких доходів.



