Стало відомо, про що йтиметься на саміті Європейської політичної спільноти в Єревані

Саміт Європейської політичної спільноти 4 травня відбудеться в Єревані. Запрошені 48 глав урядів і держав, серед яких президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент Радіо Свобода.

Вперше до формату долучається географічно неєвропейська держава, розповів Радіо Свобода посадовець Європейського Союзу, залучений до підготовки заходу. Очікують на прем’єра Канади Марка Карні.

«Саміт передбачає неформальні, але змістовні дискусії щодо безпеки та процвітання Європи… Вперше саміт проходить у Південному Кавказі – це символічно і підкреслює геополітичний курс Вірменії, а також можливість відзначити мирну угоду з Азербайджаном. Окрім підтримки України, значну увагу приділять кризі на Близькому Сході як частині ширшого бачення безпеки Європи», – зазначив посадовець.

Серед тем для обговорення на саміті – протидія іноземним інформаційним маніпуляціям, зокрема, під час виборів, і підвищення стійкості критичної інфраструктури до гібридних загроз. До цього блоку дискусій залучають, зокрема, Зеленського і прем’єра Британії Кіра Стармера, як випливає з документів у розпорядженні Радіо Свобода.

Ще один блок дискусій присвячений підвищенню стійкості до глобальних криз, зокрема воєн, пандемій, міграції тощо. Лідери звернуть увагу на необхідність зменшення енергетичної залежності від імпорту з огляду на війну на Близькому Сході.

Попередній саміт Європейської політичної спільноти відбувся в жовтні 2025 року в Копенгагені.