Очільниця Єврокомісії розповіла, на що витратять перший транш із багатомільярдної позики Україні

Голова Єврокомісії обіцяє перший транш із 45 мільярдів євро Україні – стільки призначено на цей рік, стільки ж на наступний – іще цього кварталу, тобто – до кінця червня. Про це Урсула фон дер Ляєн заявила з трибуни Європарламенту у Страсбурзі, передає кореспондентка Радіо Свобода.

«Одна третина піде на бюджетні потреби, дві третини – на оборону України. Перший оборонний пакет стосуватиметься дронів – з України для України – на суму близько шести мільярдів євро. Наш меседж чіткий: ми продовжимо підтримку хороброго українського народу і його збройних сил», – зазначила фон дер Ляєн 29 квітня.

Чільна посадовиця ЄС також наголосила, що санкції, останній пакет яких був схвалений в один день із 90-мільярдної позикою Україні, мають значний вплив на російську економіку.

«Через зростання інфляції та стрімке підвищення відсоткових ставок наслідки війни, яку обрала Росія, оплачуються з кишень росіян. Настільки, що Кремль реагує у звичний спосіб – обмежуючи інтернет і свободу комунікації. Настільки, що росіяни знову відчувають себе так, ніби живуть за залізною завісою – цифровою залізною завісою. Але якщо історія нас чогось вчить, то це тому, що всі стіни зрештою падають», – зауважила фон дер Ляєн.

23 квітня Рада ЄС одностайно схвалила зміни до багаторічного бюджету Євросоюзу, потрібні для виділення кредиту Україні сумою на 90 мільярдів євро, а також 20-й пакет санкцій. Про завершення відповідних письмових процедур, що тривали понад добу, повідомило головування Кіпру в Раді ЄС.