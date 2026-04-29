Фон дер Ляєн: наслідки війни на Близькому Сході можуть відчуватися впродовж років

Євросоюз вітає перемир’я на Близькому Сході й виступає за тривале завершення війни. Про це в Страсбурзі з трибуни Європарламенту заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає кореспондентка Радіо Свобода.

Це передбачає, уточнила топпосадовиця ЄС, відновлення повної й постійної свободи судноплавства в Ормузькій протоці без жодних зборів за її прохід, які прагнув встановити Іран.

Мирна угода, додала очільниця Єврокомісії, має враховувати ядерну й балістичну ракетну програму Ірану. На Заході виступають за її значне обмеження. Тегеран наполягає, що не розробляє ядерну зброю.

«Події останніх місяців навчили нас жорсткої істини: наша безпека не просто пов’язана – вона нерозривно взаємопов’язана, і ми зацікавлені у посиленні співпраці у сфері безпеки та оборони в усьому регіоні. Але є й сувора реальність, з якою нам усім доведеться зіткнутися: наслідки цього конфлікту можуть відлунювати ще місяці або навіть роки», – наголосила фон дер Ляєн.

За останні чотири роки, продовжила глава Єврокомісії, це друга велика енергетична криза – перша була спровокована вторгненням Росії в Україну. Війна на Близькому Сході змусила ЄС заплатити за енергоносії на 27 мільярдів євро більше. Причина – у його надмірній вразливості, наголосила фон дер Ляєн.

«У такому нестабільному світі ми просто не можемо бути надмірно залежними від імпортованої енергії», – вважає президентка Єврокомісії.

Ще 13 квітня у Єврокомісії оцінювали, що з початку війни США та Ізраїлю проти Ірану рахунок ЄС за імпорт енергоносіїв збільшився на 22 мільярди євро.

Блокування Іраном Ормузької протоки, важливого водного шляху, через який зазвичай проходить п’ята частина світової торгівлі нафтою, призвело до зростання цін на енергоносії і підірвало довіру до морських перевезень.