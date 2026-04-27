Залежність від імпорту енергії робить ЄС вразливим – фон дер Ляєн про кризу на Близькому Сході

Від початку загострення на Близькому Сході Євросоюз заплатив за енергоресурси на 27 мільярдів євро більше, «не отримавши жодної додаткової молекули енергії». Про це журналістам у Берліні заявила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 27 квітня, передає кореспондентка Радіо Свобода.

«Важливо усвідомити, що наша велика залежність від імпортованої викопної енергії робить нас вразливими. Одна цифра (27 мільярдів євро – ред.) це показує… Ці залежності потрібно скорочувати. Натомість ми повинні розвивати дешевшу енергію, яку виробляємо тут, у Європі», – наголосила глава Єврокомісії.

Фон дер Ляєн навела приклад скандинавських держав, що роблять ставку на джерела відновлювальної енергії та ядерну енергетику.

«Ця енергія виробляється в Європі. Вона значно менше шкодить клімату, а атомна енергетика забезпечує базове навантаження. І тут особливо нові малі модульні реактори відкривають нові перспективи», – зазначила вона.

Доступність енергоресурсів топпосадовиця ЄС вважає одним із ключових факторів конкурентоспроможності.

Блокування Іраном Ормузької протоки, важливого водного шляху, через який зазвичай проходить п’ята частина світової торгівлі нафтою, призвело до зростання цін на енергоносії і підірвало довіру до морських перевезень.

Велика Британія і Франція очолюють переговори з понад 30 країнами щодо створення оборонної коаліції з метою відкриття протоки і проведення операцій із розмінування.