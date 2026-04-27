Очільниця Єврокомісії вважає передчасним скасування санкцій проти Ірану

Голова Єврокомісії вважає передчасним пом’якшення санкцій проти Ірану, оскільки не усунені причини їхнього запровадження. Про це Урсула фон дер Ляєн заявила журналістам 27 квітня в Берліні, передає кореспондентка Радіо Свобода.

«Ця причина – поведінка Ірану щодо власного населення. Лише цього року, на початку року, режим убив 17 тисяч молодих людей. Це придушення прав людини, зокрема прав жінок в Ірані, а також багато інших питань, які стали причиною санкцій», – нагадала очільниця ЄС.

Фон дер Ляєн додала, що для скасування санкцій потрібні «фундаментальні зміни в Ірані», про які, на її думку, поки зарано говорити.

Поступове пом’якшення санкцій проти Ірану готовий розглядати, зокрема, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, про що він заявив 24 квітня. Але за умови, що його влада піде на «комплексну угоду», яка включатиме постійне відкриття Ормузької протоки, припинення ядерної програми Ірану, а також – безпеку Ізраїлю.