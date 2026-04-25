Голова МЗС Ірану повернеться до Пакистану після візиту в Оман – ЗМІ

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі повернеться до Пакистану, який виступає посередником у переговорах Тегерану і США, після візиту до Оману, повідомили 25 квітня іранські ЗМІ.

Державне інформаційне агентство IRNA, посилаючись на Міністерство закордонних справ, повідомило, що Аракчі, який раніше сьогодні поїхав з Ісламабаду, «планує знову відвідати Пакистан після завершення своєї поїздки до Оману і перед поїздкою до Росії».

За повідомленням, частина його делегації повернулася до Тегерану «для консультацій і отримання необхідних інструкцій з питань, пов’язаних із припиненням війни, і планує знову зустрітися з Аракчі в Ісламабаді в неділю ввечері».

Про те, що голова МЗС Ірану знову поїде до Пакистану, також повідомило напівофіційне іранське агентство Mehr.

25 квітня міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі перебував у столиці Пакистану, щоб узгодити «двосторонні питання» з пакистанськими чиновниками перед тим, як вирушити до Оману і Росії.

Тим часом президент США Дональд Трамп повідомив, що скасував заплановану поїздку спеціального посланця Стіва Віткоффа і свого зятя Джареда Кушнера до Пакистану для проведення мирних переговорів з Іраном.

«Я щойно скасував поїздку моїх представників до Ісламабаду, Пакистан, для зустрічі з іранцями», – заявив Трамп 25 квітня після того, як американський чиновник підтвердив Радіо Свобода, що поїздку скасовано.

«Занадто багато часу витрачено на подорожі, забагато роботи! Крім того, в їхньому «керівництві» існує величезна внутрішня боротьба та плутанина», – додав він.

Пізніше Axios процитував коротке інтерв’ю президента США, в якому він сказав, що скасування поїздки не означає автоматичного відновлення війни з Іраном. «Ні. Це не означає цього. Ми ще про це не думали», – сказав він.

Іран поставив умовою для повернення за стіл переговорів зняття морської блокади його портів з боку США. Цю вимогу Трамп відхилив.

Тегеран також назвав одностороннє продовження перемир’я Трампом «безглуздим», доки блокада залишається в силі.

Напруженість в Ормузькій протоці загострилася останніми днями: Іран захопив два судна і відкрив вогонь по третьому після того, як США захопили судно під іранським прапором.