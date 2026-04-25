Трамп скасував поїздку своїх посланців до Ісламабаду на переговори з Іраном

Високопоставлений посадовець США підтвердив Радіо Свобода, що запланована поїздка спеціального посланця Стіва Віткоффа і зятя президента Дональда Трампа Джареда Кушнера до Пакистану для проведення мирних переговорів з Іраном була скасована.

Ці коментарі з’явилися після того, як 25 квітня міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі прибув до столиці Пакистану, щоб узгодити «двосторонні питання» з пакистанськими чиновниками перед тим, як вирушити до Оману і Росії.

Декілька ЗМІ повідомили, що Аракчі і його делегація вже залишили Ісламабад.

Іран поставив умовою для повернення за стіл переговорів зняття морської блокади його портів з боку США. Цю вимогу Трамп відхилив.

Тегеран також назвав одностороннє продовження перемир’я Трампом «безглуздим», доки блокада залишається в силі.

Напруженість в Ормузькій протоці загострилася останніми днями: Іран захопив два судна і відкрив вогонь по третьому після того, як США захопили судно під іранським прапором.