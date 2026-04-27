Голова МЗС Ірану прибув до Росії – планується його зустріч із Путіним

Міністр закордонних справ та ключовий переговірник Ірану Аббас Аракчі прибув до Санкт-Петербурга, де, як очікується, 27 квітня зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним. Зустріч відбувається на тлі невизначеності щодо майбутнього мирних переговорів між США та Іраном за посередництва Пакистану.

Посол Тегерана в Москві Казем Джалалі написав у соцмережі X, що Аракчі зустрінеться з Путіним під час свого візиту. Російські чиновники підтвердили, що президент РФ планує зустрітися з іранським дипломатом.

Джалалі додав, що Аракчі «консультуватиметься з російськими чиновниками щодо поточного стану переговорів, припинення вогню та супутніх подій».

«Координація взаємодії та просування спільних програм на регіональному та міжнародному рівнях є найважливішим завданням цієї поїздки», – написав він, додавши, що Іран та Росія перебувають «єдиним фронтом» проти західних країн.





Тим часом президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Тегеран «може зателефонувати нам», якщо хоче переговорів, але повинен відмовитися від будь-яких планів щодо створення ядерної зброї.

«Якщо вони хочуть поговорити, вони можуть прийти до нас або зателефонувати нам. Знаєте, є телефон. У нас гарні, безпечні лінії», – сказав Трамп Fox News 26 квітня.

За його словами, влада Ірану знає умови мирної угоди:

«Це дуже просто: вони не можуть мати ядерної зброї; інакше немає причин зустрічатися».

Тегеран завжди наполягав на тому, що його ядерна програма призначена виключно для цивільних цілей, хоча США та Ізраїль звинувачують його в таємній спробі створити ядерну зброю.

Трамп вимагав, щоб Тегеран припинив свою програму збагачення урану, який може бути використаний для створення бомби, і передав свої запаси цього мінералу – чого, за словами Ірану, не станеться.

Видання Axios 26 квітня повідомило, що Тегеран через пакистанських посередників передав США нову пропозицію, згідно з якою Ормузька протока буде знову відкрита, а США знімуть блокаду іранських портів, але переговори щодо ядерної програми Ірану відбудуться пізніше. У статті цитується неназваний американський чиновник та два джерела, обізнані з цим питанням.

25 квітня міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі перебував у столиці Пакистану, щоб узгодити «двосторонні питання» з пакистанськими чиновниками перед тим, як вирушити до Оману і Росії.

Тим часом президент США Дональд Трамп повідомив, що скасував заплановану поїздку спеціального посланця Стіва Віткоффа і свого зятя Джареда Кушнера до Пакистану для проведення мирних переговорів з Іраном.