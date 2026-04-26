«Дехто одразу ховався під стіл» – кореспондент Радіо Свобода бачив перші секунди після стрілянини на заході з участю Трампа

Відвідувачі вечері з участю президента США Дональда Трампа швидко відчули небезпеку, так описує перші миттєвості після нападу у готелі у Вашингтоні кореспондент Радіо Свобода Алекс Рауфоґлу, який був свідком інциденту.

«Ви могли відчути зміну одразу, я хочу сказати, тому що люди майже одразу перейшли від розгубленості до усвідомлення (того, що саме відбувається – ред.). Деякі одразу ж ховалися під стіл. Інші на мить завмерли, намагаючись осмислити, що відбувається. Але за мить уся кімната зрозуміла, що це була стрілянина», – розповів журналіст.

Він також сказав, що гості вечері поводилися з турботою про тих, хто опинився поруч у небезпеці.

«Люди перевіряли один одного, питали, чи все гаразд, встановлювали зоровий контакт, трималися поруч. Ми всі вже провели разом години того вечора. У нас було кілька попередніх заходів. Тож у кімнаті панувала товариська атмосфера», – відзначив Алекс Рауфоґлу.

Секретна служба США швидко вивела президента США Дональда Трампа та віцепрезидента Джей Ді Венса, а гості отримали чіткі інструкції – «залишайтеся внизу та зберігайте тишу».

«Через кілька секунд нам повідомили, що підозрюваного нейтралізовано, але нам все одно сказали залишатися на місці та чекати подальших інструкцій», – вказав кореспондент Радіо Свобода.

Алекс Рауфоґлу розповів також, що «заходи безпеки були значно посилені порівняно з попередніми роками».

25 квітня у Вашингтоні під час вечері Асоціації кореспондентів Білого дому (WHCA) в готелі «Хілтон» пролунали постріли. На заході мав виступати президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, пишуть місцеві медіа.

Після звуків пострілів Трампа та членів його команди негайно вивели зі сцени. За попередніми даними, він не постраждав і перебуває у безпеці. Мотиви підозрюваного наразі залишаються невідомими. Його затримали, а офіційне висунення обвинувачень очікується 27 квітня.

За інформацією ЗМІ, озброєний чоловік увірвався до бальної зали, що спричинило паніку – люди ховалися під столами та лягали на підлогу. Нападника зупинили на периметрі безпеки та затримали, що вже підтвердили у ФБР.

Стрільцем виявився 31-річний Коул Томас із міста Торренс, штат Каліфорнія. Попередні повідомлення про його поранення або ліквідацію не підтвердилися – наразі він перебуває під вартою. На місці працювали підрозділи швидкого реагування, обставини інциденту уточнюються.

Це вже не перший замах на Трампа. У липні 2024 року під час мітингу в Пенсильванії 20-річний Томас Крукс поранив політика, влучивши кулею у вухо. Унаслідок цього замаху також постраждали двоє глядачів, а одна людина загинула.

Раніше Федеральний апеляційний суд США дозволив адміністрації президента Дональд Трамп тимчасово продовжити будівництво запланованої бальної зали в Білому домі, водночас повернувши ключове питання на розгляд суду нижчої інстанції.