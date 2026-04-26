У Вашингтоні на заході за участі Трампа сталась стрілянина, нападника затримали

У Вашингтоні під час вечері Асоціації кореспондентів Білого дому (WHCA) в готелі Хілтон пролунали постріли. На заході мав виступати президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, пишуть місцеві медіа.

Після звуків пострілів Трампа та членів його команди негайно вивели зі сцени. За попередніми даними, він не постраждав і перебуває у безпеці. Мотиви підозрюваного наразі залишаються невідомими. Його затримали, а офіційне висунення обвинувачень очікується 27 квітня.

За інформацією ЗМІ, озброєний чоловік увірвався до бальної зали, що спричинило паніку – люди ховалися під столами та лягали на підлогу. Нападника зупинили на периметрі безпеки та затримали, що вже підтвердили у ФБР.

Стрільцем виявився 31-річний Коул Томас із міста Торренс, штат Каліфорнія. Попередні повідомлення про його поранення або ліквідацію не підтвердилися – наразі він перебуває під вартою. На місці працювали підрозділи швидкого реагування, обставини інциденту уточнюються.

«Цікавий вечір у Вашингтоні. Секретна служба та правоохоронні органи проявили себе чудово. Вони діяли швидко й відважно. Стрільця затримано, і я запропонував «продовжити шоу», але повністю покладатимуся на рішення правоохоронців. Вони приймуть рішення найближчим часом. Незалежно від цього рішення, вечір відбудеться не так, як планувалося, і нам просто доведеться провести його ще раз», – написав Трамп.

Водночас, за словами Трампа, стрілянина під час заходу у Вашингтоні не вплине на його рішучість продовжувати політику щодо Ірану. На його думку, «інцидент не пов’язаний із конфліктом на Близькому Сході».

«Це не зупинить мене від перемоги у війні з Іраном», – заявив Трамп. Також він додав, що наразі немає підстав вважати стрілянину пов’язаною з міжнародною ситуацією: «Я не думаю, що це має до цього стосунок, з огляду на те, що нам відомо».

Виконувач обов’язків генпрокурора Сполучених Штатів заявив, що «обвинувачення проти затриманого можуть висунути найближчим часом». Директор ФБР повідомив, що слідчі встановлюють повну картину подій.

За попередніми даними, підозрюваний діяв як «одинак», і наразі немає ознак ширшої змови чи іноземного сліду.

Вечеря Асоціації кореспондентів Білого дому (WHCA) – це традиційний захід, присвячений свободі преси. Щороку з моменту свого заснування WHCA запрошує чинного президента США на своє святкування.



За винятком Трампа, всі інші глави держави були присутні на заході в певний момент під час своїх президентських термінів. Цього року Трамп вирішив вперше відвідати вечерю після років бойкоту.

Це вже не перший замах на Трампа. У липні 2024 року під час мітингу в Пенсильванії 20-річний Томас Крукс поранив політика, влучивши кулею у вухо. Унаслідок цього замаху також постраждали двоє глядачів, а одна людина загинула.