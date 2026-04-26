«Насильство не має виправдання»: у МЗС України відреагували на стрілянину в Вашингтоні

У МЗС України відреагували на стрілянину під час вечері Асоціації кореспондентів Білого дому у Вашингтоні.

«Ми засуджуємо стрілянину, що сталася під час вечері кореспондентів Білого дому», – написав міністр закордонних справ Андрій Сибіга у соцмережі Х.

Він зазначив, що українська сторона відчуває полегшення, дізнавшись, що президент США Дональд Трамп, віцепрезидент США Джей Ді Венс та інші учасники заходу не постраждали.

«Таке насильство не має виправдання і не повинно мати місця у демократичному суспільстві», – підкреслив Сибіга.

Раніше, 25 квітня, у Вашингтоні під час вечері Асоціації кореспондентів Білого дому (WHCA) в готелі Хілтон пролунали постріли. На заході мав виступати президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, пишуть місцеві медіа.

Після звуків пострілів Трампа та членів його команди негайно вивели зі сцени. За попередніми даними, він не постраждав і перебуває у безпеці. Мотиви підозрюваного наразі залишаються невідомими. Його затримали, а офіційне висунення обвинувачень очікується 27 квітня.

За інформацією ЗМІ, озброєний чоловік увірвався до бальної зали, що спричинило паніку – люди ховалися під столами та лягали на підлогу. Нападника зупинили на периметрі безпеки та затримали, що вже підтвердили у ФБР.

Стрільцем виявився 31-річний Коул Томас із міста Торренс, штат Каліфорнія. Попередні повідомлення про його поранення або ліквідацію не підтвердилися – наразі він перебуває під вартою. На місці працювали підрозділи швидкого реагування, обставини інциденту уточнюються.

Це вже не перший замах на Трампа. У липні 2024 року під час мітингу в Пенсильванії 20-річний Томас Крукс поранив політика, влучивши кулею у вухо. Унаслідок цього замаху також постраждали двоє глядачів, а одна людина загинула.



