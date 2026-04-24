Трамп заявив, що участь Путіна у саміті G20 була б «корисною», але сумнівається, що він приїде

Президент США Дональд Трамп заявив, що участь російського президента Володимира Путіна у саміті «Групи 20» (G20) була б «корисною», але висловив сумніви щодо того, чи Путін відвідає зустріч, плановану в Маямі пізніше цього року.

Трамп сказав про це, спілкуючись із журналістами в Овальному кабінеті 23 квітня.

«Я не знаю, що він приїде. Чесно кажучи, я сумніваюся, що він приїде», – сказав Трамп. «Якби він приїхав, це, ймовірно, було б дуже корисно», – додав він.

Раніше видання Washington Post із посиланням на неназваного представника адміністрації США повідомило, що Трамп має намір запросити Путіна на саміт G20, який відбудеться у грудні.

«Наразі офіційних запрошень не було надіслано, але Росія є членом G20 і буде запрошена на зустрічі міністрів і саміт лідерів», – цитує WP чиновника.

Білий дім і Державний департамент США поки що ситуацію не коментували. У Кремлі заявили, що Путін ще не вирішив, чи буде він присутній на саміті.

До G20 – форуму країн, які сукупно забезпечують 90% світового ВВП – входять Аргентина, Австралія, Велика Британія, Бразилія, Канада, Китай, Франція, Німеччина, Індія, Індонезія, Італія, Японія, Південна Корея, Мексика, Росія, Саудівська Аравія, Південна Африка, Туреччина і США. Дві регіональні організації – Європейський Союз і Африканський Союз – також є членами «Групи 20».

Росія не бере участі в особистому спілкуванні G20 з 2019 року, спочатку через пандемію коронавірусу, а потім через вторгнення в Україну в 2022 році і виданий Міжнародним кримінальним судом ордер на арешт Путіна. Президента РФ звинувачують у воєнних злочинах, пов’язаних з війною в Україні.

У листопаді 2022 року Верховна Рада України закликала держави «Групи 20» виключити зі свого складу Росію, як її виключили з G8 у 2014 році.

Президент США Дональд Трамп раніше заявляв, що виключення Росії із «Групи восьми» було помилкою.