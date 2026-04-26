Влада: внаслідок стрілянини у Вашингтоні поранений агент Секретної служби

Унаслідок стрілянини під час вечері Асоціації кореспондентів Білого дому, де був присутній американський лідер Дональд Трамп, був поранений агент Секретної служби, повідомили на спільному брифінгу мер Вашингтона Мюріель Боузер та федеральна прокурорка США Жанін Пірро.

За їхніми словами, озброєний чоловік прорвався до контрольно-пропускного пункту Секретної служби у готелі, де відбувався захід. Правоохоронці оперативно зупинили нападника, однак під час інциденту один із агентів зазнав поранення. Його госпіталізували, стан уточнюється. Самого підозрюваного також доставили до лікарні.

Міська влада каже, що наразі «не бачить ознак того, що до нападу були причетні інші особи».

Як заявила Пірро, затриманому вже висунули обвинувачення у застосуванні вогнепальної зброї під час насильницького злочину та нападі на федерального службовця із використанням зброї.

Голова поліції Вашингтона Джеффрі Керрол уточнив, що нападник мав при собі рушницю, пістолет і кілька ножів. За попередніми даними, він рухався у бік зали, де перебували президент та інші високопосадовці.

Мотиви дій нападника поки що не встановлені. Слідство триває.

За даними джерел американських медіа у правоохоронних органах, затриманий чоловік після інциденту заявив, що планував відкрити вогонь по чиновниках адміністрації Дональда Трампа.

Раніше, 25 квітня, у Вашингтоні під час вечері Асоціації кореспондентів Білого дому (WHCA) в готелі Хілтон пролунали постріли. На заході мав виступати президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, пишуть місцеві медіа.

Після звуків пострілів Трампа та членів його команди негайно вивели зі сцени. За попередніми даними, він не постраждав і перебуває у безпеці. Мотиви підозрюваного наразі залишаються невідомими. Його затримали, а офіційне висунення обвинувачень очікується 27 квітня.

За інформацією ЗМІ, озброєний чоловік увірвався до бальної зали, що спричинило паніку – люди ховалися під столами та лягали на підлогу. Нападника зупинили на периметрі безпеки та затримали, що вже підтвердили у ФБР.

Стрільцем виявився 31-річний Коул Томас із міста Торренс, штат Каліфорнія. Попередні повідомлення про його поранення або ліквідацію не підтвердилися – наразі він перебуває під вартою. На місці працювали підрозділи швидкого реагування, обставини інциденту уточнюються.

Це вже не перший замах на Трампа. У липні 2024 року під час мітингу в Пенсильванії 20-річний Томас Крукс поранив політика, влучивши кулею у вухо. Унаслідок цього замаху також постраждали двоє глядачів, а одна людина загинула.