Суд дозволив тимчасово продовжити будівництво бального залу в Білому домі

Федеральний апеляційний суд США дозволив адміністрації президента Дональд Трамп тимчасово продовжити будівництво запланованого бального залу в Білому домі, водночас повернувши ключове питання на розгляд суду нижчої інстанції.

У рішенні, ухваленому колегією Апеляційний суд США округу Колумбія (2 голоси проти 1), зазначається, що окружний суддя Річард Леон має уточнити низку питань, пов’язаних із національною безпекою, які можуть вплинути на продовження робіт.

Суд також дозволив Білому дому продовжувати будівництво до 17 квітня, фактично надавши адміністрації ще три дні до набуття чинності попередньої заборони.

Минулого місяця Леон постановив призупинити реалізацію проєкту вартістю 400 мільйонів доларів, доки президент не отримає схвалення Конгресу. Водночас він дозволив виконувати роботи, необхідні для «безпеки і захисту» Білого дому.

Трамп наполягає, що це рішення дає змогу продовжувати будівництво, зокрема з урахуванням планів встановлення куленепробивного скла, бомбосховищ та інших елементів безпеки.

Позов проти проєкту подала організація National Trust for Historic Preservation, яка оскаржує будівництво. Її представники заявили, що не погоджуються з трактуванням рішення суду з боку президента та звернулися по додаткові роз’яснення.

Апеляційний суд також висловив сумніви щодо аргументів про можливу шкоду від призупинення робіт, зазначивши, що неясно, чим затримка будівництва може зашкодити понад очікувані ризики масштабного проєкту, який уже передбачає тривале виконання.

У США федеральний суддя наказав зупинити будівництво запропонованого президентом Дональдом Трампом бальної зали Білого дому, який має бути побудований на місці знесеного Східного крила. У судовому рішенні зазначається, що «президент Сполучених Штатів є розпорядником Білого дому», однак «він не є власником».

Суддя Річард Дж. Леон виніс рішення у відповідь на юридичний заперечення Національного фонду охорони історичної спадщини США, задовольнивши його клопотання про попередню заборону, і заявивши, що проєкт будівництва бальної зали має бути зупинений, доки Конгрес не дозволить його завершення.

Як зауважує The New York Times, це рішення було схвалено після місяців судового розгляду суддею Річардом Дж. Леоном – призначенцем президента Джорджа Буша.

У жовтні 2025 року розпочався демонтаж частини фасаду Східного крила Білого дому для будівництва бальної зали, ініційованого президентом Дональдом Трампом.

Очікується, що проєкт бальної зали коштуватиме понад 250 мільйонів доларів, які, за словами Трампа, будуть сплачені ним самим і донорами.

Нинішня зала, де проводяться офіційні прийоми, розрахована на 200 осіб. Заходи з великою кількістю учасників проводяться у дворі Білого дому під спеціально навісами, що споруджуються.

Політики-демократи критикували плани президента, заявивши, що пріоритети Трампа далекі від пріоритетів більшості американців.

Представник Білого дому нагадав критикам реконструкції приміщень Білого дому про те, що резиденція президента Сполучених Штатів неодноразово зазнавала реконструкцій за більш ніж 200-річну історію існування будівлі.

Остання масштабна модернізація будівлі проводилася у 50-х роках минулого століття.