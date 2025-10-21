У Білому домі почали демонтаж частини Східного крила для будівництва бальної зали

Будівельні бригади 20 жовтня розпочали демонтаж частини фасаду Східного крила Білого дому для будівництва бальної зали, ініційованого президентом Дональдом Трампом.

Як пишуть західні агенції, було видно, як велика будівельна техніка розбирає фасад будівлі, частини комплексу Білого дому, де розміщувалися офіси першої леді й допоміжні служби Білого дому.

Очікується, що проєкт бальної зали коштуватиме понад 250 мільйонів доларів, які, за словами Трампа, будуть сплачені ним самим і донорами.

«Я радий повідомити, що на території Білого дому було закладено фундамент для будівництва нового, великого, красивого бального залу Білого дому», – написав Трамп у своїй соціальній мережі Truth Social.

Він додав, що Східне крило «повністю модернізується в рамках цього процесу і буде красивішим, ніж будь-коли, коли його завершать».

За планом президента, до наявного двоповерхового приміщення буде прибудовано бальну залу, яка вміщатиме близько тисячі осіб.

Нинішня зала, де проводяться офіційні прийоми, розрахована на 200 осіб. Заходи з великою кількістю учасників проводяться у дворі Білого дому під спеціально навісами, що споруджуються.

Ці зміни є найбільшими в Білому домі з моменту повернення Трампа до влади в січні. Раніше були внесені косметичні зміни, зокрема підібране золоте оздоблення для Овального кабінету.

Політики-демократи розкритикували плани президента, заявивши, що пріоритети Трампа далекі від пріоритетів більшості американців.

Представник Білого дому нагадав критикам реконструкції приміщень Білого дому про те, що резиденція президента Сполучених Штатів неодноразово зазнавала реконструкцій за більш ніж 200-річну історію існування будівлі.

Остання масштабна модернізація будівлі проводилася у 50-х роках минулого століття.