Держдепартамент США засудив переслідування журналістів у Росії

Сполучені Штати засудили останні кроки Росії проти незалежних медіа після повідомлень про нові затримання та гучний рейд на редакції в Москві – про це йдеться в коментарі речника Державного департаменту США у відповідь на запит Радіо Свобода.

Таким чином представник відомства прокоментував останні затримання журналістів у Росії:

«Сполучені Штати засуджують будь-які спроби залякування, переслідування та покарання журналістів та незалежних голосів за здійснення їхніх засадничих прав на свободу слова та вільну пресу».

За словами представника Держдепартаменту, США вважають свободу слова основоположним компонентом функціонуючої демократії. Він нагадав, що це ж переконання також «відображено у власній конституції Росії», а саме в статті 29, яка гарантує «свободу ідей та слова» та захист ЗМІ від цензури.





«Ми закликаємо російський уряд та суди дотримуватися цього зобов’язання поважати основоположну свободу слова, визнаючи, що суспільства зміцнюються завдяки здатності людей вільно висловлюватися без репресій чи цензури з боку уряду», – додав він.

Напередодні суд у Москві заарештував журналіста видання «Новая газета» Олега Ролдугіна у справі про незаконне використання персональних даних. У матеріалах справи згадуються «звернення до ботів у Telegram». На допиті журналіста, зокрема, запитували про ведення особистого телеграм-каналу, пише The Bell.

Ролдугін заявив у суді, що не розуміє, з якою саме публікацією пов'язана справа, провину він не визнав.

Окремо, Федеральна служба безпеки Росії затримала колишнього позаштатного співробітника Радіо Свобода Олександра Андрєєва в сибірському регіоні Чита за звинуваченням у державній зраді, звинувативши його у зв’язку з українською розвідкою.

Аналітики та захисники свободи преси кажуть, що останні події відображають як безперервність, так і ескалацію тиску на медіа в Росії.

«Забороняючи (правозахисну організацію – ред.) «Меморіал» та здійснюючи рейди на «Нову газету», Кремль прискорює свою війну проти правди та історії», – сказала голова американського фонду «Вільна Росія» Наталія Арно.

Вона назвала цю політику не поодинокими інцидентами, а частиною «систематичного демонтажу» російського громадянського суспільства, який тривав протягом понад 20 років правління Володимира Путіна та різко посилився після повномасштабного вторгнення в Україну.

Арно додала, що влада також посилює контроль над Інтернетом, соціальними мережами та доступом до VPN, стверджуючи, що ці заходи спрямовані на те, щоб запобігти «об’єднанню, організації та вимогам змін».

Останні дії є частиною ширших репресій, які посилилися з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Влада відкликає ліцензії медіа, визнала ЗМІ «іноземними агентами» або «небажаними» та порушила кримінальні справи проти журналістів.