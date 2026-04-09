Політемігрант із РФ підтвердив, що російські спецслужби готували замах на нього в Литві

Засновник «Комітету башкирського національного руху за кордоном» Руслан Габбасов підтвердив, що спецслужби Литви розкрили замах саме на нього.

«Понад рік тому, на День незалежності Литви, литовські спецслужби змогли запобігти замаху на моє життя. В інтересах слідства литовська сторона і я зберігали мовчання. Але сьогодні, після публікації в грецьких, литовських, а також в інших європейських ЗМІ, я можу вже сміливо підтвердити: російськими спецслужбами планувалося моє вбивство», – сказав він у відеозверненні.

За словами Габбасова, спроба замаху відбулася «після неодноразових, але безуспішних спроб російських спецслужб заманити (його) на територію Росії».

«Для цього використовувалися різні методи, включно з арештом мого брата Рустама Фарарітдінова і наступною пропозицією випустити брата з в’язниці, якщо я повернуся назад до Росії. Після провалу всіх цих комбінацій чекісти вирішили діяти вже грубо», – заявив він.

За словами активіста, в день планованого замаху кілер чекав його біля будинку. «Я повертався зі своєю сім’єю, з дружиною та п’ятирічним сином», – сказав він.

Габбасов сказав проєкту Радіо Свобода Idel.Реалії, що не може щось додати до сказаного у відеозверненні, оскільки дав підписку про нерозголошення перебігу слідства, але додав, що кілера затримали прямо біля його будинку.

Раніше видання Voria та Delfi повідомили, що в грецькому місті Салоніки за литовським ордером був заарештований чоловік, якого підозрюють у співпраці з російською агентурною мережею, що готувала вбивства російського активіста та політичного радника в Литві. Їхні імена не називалися. Затриманий, за даними ЗМІ, це 55-річний уродженець Грузії грецького походження. Суд Салоніків ухвалив рішення на користь його екстрадиції до Литви.

За даними Voria, у матеріалах справи фігурують кілька людей. Четверо з них – громадяни Греції, один із яких також має російське громадянство. Інші – громадяни Грузії, України, Білорусі та Литви. Один із них, пише видання, перебуває в Німеччині. Розслідування триває.

Руслан Габбасов виїхав із Росії восени 2021 через загрозу кримінального переслідування. Він отримав політичний притулок у Литві. Наприкінці 2021 року Габбасов започаткував «Башкирський національний політцентр», який об’єднав деяких представників башкирської політичної еміграції. У жовтні 2022 року міністерство юстиції Росії визнало Габбасова «іноземним агентом».

24 березня стало відомо, що Самарський обласний суд заочно засудив Габбасова до 14 років колонії суворого режиму. Активіста визнали винним в «організації масових заворушень» у місті Баймак у січні 2024 року, участі в діяльності «небажаної» організації та порушенні вимог до «іноземних агентів».