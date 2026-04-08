У Литві розкрили угруповання, яке планувало пов’язані з РФ політичні вбивства

У грецькому місті Салоніки заарештований за литовським ордером 55-річний чоловік. Його підозрюють у співпраці з російською агентурною мережею, яка готувала вбивства російського активіста та політичного радника в Литві, пишуть видання Voria та Delfi.

Чоловіка, який є етнічним греком із Грузії, затримали 10 лютого в його будинку. Суд у Салоніках ухвалив рішення про його екстрадицію до Литви.

Як пише Delfi з посиланням на правоохоронні органи Литви, чоловік був частиною угруповання, яке планувало вбивства 46-річного російського активіста, який отримав політичний притулок у Литві, та литовського політичного радника, відомого антиросійською риторикою.

Литовські силовики вважають, що підозрювані збирали розвідувальну інформацію про цілі та стежили за ними за допомогою фотографій та відеозаписів. Під капотом автомобіля радника знайшли пристрій для прослухловування. Також були зламані акаунти російського активіста.

Згідно з матеріалами справи, з якими ознайомилося видання Voria, замовники виплатили п’ять тисяч євро на оформлення паспортів та поїздку до Литви для потенційних убивць. Найманці мали отримати 40 тисяч євро, а організатор убивства – 10 тисяч євро.

Угрупованню не вдалося вчинити вбивства, оскільки 12 березня поліцейські затримали частину підозрюваних у Литві.

За даними Voria, в матеріалах справи фігурують кілька людей. Четверо з них – громадяни Греції, один із них також має російське громадянство. Інші – громадяни ще кількох країн (Грузії, України, Білорусі та Литви).

Один із них, пише видання, перебуває в Німеччині. Розслідування триває.

Як ішлося в доповіді Міжнародного центру боротьби з тероризмом (ICCT) та проєкту Globsec, за чотири роки повномасштабної війни проти України Кремль організував не менш як 151 гібридну атаку на території Європи. Автори доповіді нарахували 172 виконавці, 95% з яких раніше не мали формальних зв’язків із російськими спецслужбами. При цьому лише 58% із них знали, ким координуються насправді. Щонайменше 12 виконавців були пов’язані з ультраправими спільнотами, а 44 раніше мали судимість.

Масштаб таких операцій зріс після висилки з Європи понад 600 російських агентів із 2018 року, зазначали автори доповіді. Втративши співробітників розвідки, які працювали під дипломатичним прикриттям, Кремль переключився на вербування цивільних агентів у Європі.