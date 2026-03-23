Естонія депортувала до РФ уродженця Чечні, який просив про притулок

Влада Естонії 20 березня депортувала до Росії уродженця Чечні, який просив про притулок, пише проєкт Радіо Свобода Кавказ.Реалії з посиланням на правозахисницю Розу Дунаєву.

Ім’я чоловіка з метою безпеки не називається. За її словами, йому не надали повноцінного доступу до юридичної допомоги та можливості захистити свої права.

Дунаєва повідомила, що чоловік «протягом багатьох місяців намагався довести, що його життю загрожує небезпека». «Цей випадок особливо гостро сприймається на тлі історичної пам’яті. Естонія – країна, яка сама пройшла шлях боротьби за незалежність та позбавлення від тиску з боку Росії. Саме тому від неї очікується особливе розуміння долі людей, які тікають від переслідування», – заявила вона.

Крім того, за словами правозахисниці, невідомі обставини розгляду на запит про надання йому притулку в Естонії.

У жовтні 2025 року влада Німеччини депортувала до Грузії Зураба Хангошвілі та 11 членів його родини. Зураб Хангошвілі – брат колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі, вбитого в Берліні у 2019 році. Die Zeit писала, що раніше німецька влада відхиляла його заяву про надання міжнародного захисту, оскільки Грузія класифікується як безпечна країна.