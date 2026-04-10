Суд у Москві заарештував журналіста Олега Ролдугіна

Суд у столиці Росії Москві заарештував журналіста видання «Новая газета» Олега Ролдугіна у справі про незаконне використання персональних даних.

У матеріалах справи, порушеної проти журналіста, серед доказів згадуються «звернення до ботів у Telegram». Після затримання поліцейські отримали доступ до телефона та облікового запису Ролдугіна. На допиті журналіста, зокрема, запитували про ведення особистого телеграм-каналу, пише The Bell.

Ролдугін заявив у суді, що не розуміє, з якою саме публікацією пов'язана справа: «Я не знаю, за яку свою статтю я перебуваю тут». Провину він не визнав.

У редакції «Нової газети» 9 квітня відбувся обшук, він тривав понад 13 годин.